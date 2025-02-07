Москва, 7 февраля, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Советский и российский актёр, народный артист СССР Олег Стриженов был госпитализирован с ишемическим инсультом (инфарктом головного мозга). Об этом 7 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Олег Стриженов

«Народному артисту потребовалась экстренная госпитализация: у Олега Александровича произошёл ишемический инсульт, который ещё называют инфарктом головного мозга, это состояние, при котором происходит острое нарушение мозгового кровообращения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что медикам удалось стабилизировать состояние 95-летнего актёра, и он около месяца находится под наблюдением врачей.

В беседе с Telegram-каналом сын народного артиста СССР — актёр, кинорежиссёр и сценарист Александр Стриженов рассказал, что сейчас с его отцом всё хорошо, он проходит различные плановые обследования.

Олег Стриженов известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Капитанская дочка» (1958), «Белые ночи» (1959), «Пиковая дама» (1960), «Его звали Роберт» (1967), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Юность Петра» (1980) и других.