Вашингтон, 7 февраля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа может ужесточить санкции против РФ ради разрешения украинского конфликта. Об этом 7 февраля заявил спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, в Вашингтоне рассматривают возможное усиление ограничений против российского энергетического сектора.

«Действительно, можно было бы усилить санкции, особенно недавние ограничения (направленные против добычи и экспорта нефти). Это открывает широкие возможности для того, чтобы что-то предпринять», — уточнил он в беседе с газетой New York Post

Келлог подчеркнул, что давление на Россию оказалось недостаточным: по шкале от 1 до 10 в зависимости от того, насколько болезненным может быть экономическое давление, он оценил его «на три балла».

Ранее, 1 февраля, Келлог уже говорил о том, что американский лидер планирует предоставить Москве и Киеву рычаги для переговоров по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что Трамп знает, где надавить, и отлично заключает сделки.

22 января Трамп заявил, что США могут ввести новые санкции в отношении российского экспорта, если специальная военная операция будет продолжена. По его словам, украинский конфликт может завершиться лёгким или сложным путём, но лично для него первый вариант развития событий предпочтительнее.

После этого, 23 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Трамп во время своего первого срока на посту президента США уже использовал санкционное давление на Россию. Представитель Кремля добавил, что недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их предпринимает.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин 20 января подчеркнул, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства добавил, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.