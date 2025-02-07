Дамаск, 7 февраля, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Сирия согласится сохранить российские военные базы, если это будет выгодно Дамаску. Об этом 7 февраля заявил глава минобороны республики Мархаф Абу Касра в интервью The Washington Post.

Он сообщил, что сирийские власти «взвешивают требования Москвы» и готовы дать согласие на сохранение базы ВКС России Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, пока это будет «служить интересам Дамаска».

«Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да», — заявил Абу Касра.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря вооружённая оппозиция Сирии начала наступление на правительственные войска республики. 8 декабря сирийская армия покинули центр Дамаска. Боевики захватили штаб-квартиру гостелевидения и объявили о захвате власти в Сирии. Президент республики Башар Асад сложил полномочия и покинул страну, получив политическое убежище в РФ. Главой администрации временного правительства Сирии объявлен Ахмед аш-Шараа.

Замглавы МИД России Михаил Богданов в декабре заявил, что Россия рассчитывает сохранить военные базы в Сирии. В конце января межведомственная делегация России провела с аш-Шараой. Как отметил Богданов, они прошли конструктивно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что Москва продолжает диалог с Дамаском о дальнейшем использовании российских военных баз.