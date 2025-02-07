Москва, 7 февраля, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Первые кадры с третьим малайским медвежонком Лучиком показали в Московском зоопарке. На них Лучик выходит в игровую комнату.

Кадр из видео

«Первый выход Лучика в игровую комнату сопровождался его живым интересом», — сказал ведущий зоотехник отдела «Млекопитающие» Денис Кочатов. Он добавил, что у медвежонка очень озорной характер, и он живо на всё реагирует. По сравнению с двумя другими девочками — малайскими медведицами у него меньше страхов и больше желания взаимодействовать и играть с людьми.

«Когда он пришел в игровую комнату, то для него это было, как ранее и для Маши и Звёздочки, чем-то новым, интересным», — пояснил Кочатов.

Лучик сразу принялся изучать новую территорию. Сперва внимательно всё обнюхивал. «Это особенно интересно для него, потому что эта комната используется не только им, но и Звёздочкой», — отметил представитель зоопарка.

Во время первого выхода Лучик был совсем маленьким, поэтому он плохо лазал и первое время находился в основном внизу. Он всё исследовал, играл с зоологами, ему предлагали различные игрушки.

Осенью минувшего года на портале mos.ru запустили трансляцию из Московского зоопарка, 29 камер установили в 10 вольерах с пандами, манулом, медоедами, слонами, капибарами, карликовым бегемотом, гориллами, семейством орангутанов, сурикатами и рысями.