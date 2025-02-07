Вашингтон, 7 февраля, 2025, 11:29 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии (FEC) Эллен Вайнтрауб получила от президента США Дональда Трампа письмо с уведомлением об увольнении.

Bruno de Carvalho/Global Look Press Эллен Вайнтрауб

«Сегодня я получил письмо от президента США, в котором утверждается, что меня сместят с поста комиссара и председателя», — написала она 6 февраля в соцсети X (бывший Twitter).

Она подчеркнула, что есть законная процедура смены комиссаров FEC, и письмо не является таковой. В уведомлении тем не менее отмечалось, что решение об увольнении вступает в силу немедленно.

Члены избиркома занимают должность в течение шести лет, но срок их полномочий может быть продлён ввиду отсутствия замены.

Ранее, 7 февраля, стало известно, что в Белом доме готовят указ о сокращении тысяч сотрудников министерства здравоохранения. Сокращения коснутся сотрудников Управления по контролю за качеством продуктов и лекарств (FDA), а также Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и других учреждений здравоохранения.

Также администрация Трампа планирует сократить штат Агентства США по международному развитию (USAID) в 30 с лишним раз — с нынешних 10 тыс. человек по всему миру до 294. Часть сотрудников USAID уже получила уведомления об увольнении. Работу сохранят лишь те, кто отвечает за критически важные функции, основное руководство и специально назначенные программы.

Руководитель Госдепартамента США Марко Рубио ранее отметил, что Соединённые Штаты продолжат предоставлять международную помощь, но только в случаях, если это будет иметь смысл и отвечать национальным интересам.