Кишинёв, 7 февраля, 2025, 11:43 — ИА Регнум. В Молдавии откладывается процедура вручения верительных грамот новым послом РФ в Кишинёве Олегом Озеровым на фоне конфронтации с российской стороной. Об этом 7 февраля заявила молдавский президент Майя Санду.

Кирилл Зыков/РИА Новости Новый посол РФ в Кишинёве Олег Озеров

Она обвинила власти России в неуважении Молдавии и сказала, что РФ якобы не соблюдает целостность и суверенитет республики.

"Речь идет о всеобъемлющем неуважительном отношении Кремля к Республике Молдова" - заявила она в беседе с телеканалом TV8.

При этом президент добавила, что в ближайшее время грамоты и решение об аккредитации посла всё же примут на официальном уровне.

Ранее, 27 января, МИД РФ выразил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию из-за публикации Кишинёвом конфиденциальной ноты российского посольства. Кроме того, дипломату выразили протест из-за заявления одной из молдавских политических партий, в котором содержались беспочвенные обвинения в адрес посла РФ в Кишинёве, а также призывы к его высылке из Молдавии и ограничению деятельности российского посольства.

До этого, в марте, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Молдавии размножается бацилла русофобии и у власти находятся люди, которые просто отвергают какой-либо диалог с Россией. Представитель Кремля выразил надежду, что молдавские власти поймут чудовищность своей ошибки. Он напомнил, что Москва всегда выступала за реанимацию и восстановление добрых отношений с Кишинёвом.