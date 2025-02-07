* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Курская область, 7 февраля, 2025, 11:34 — ИА Регнум. В селе Русское Поречное Курской области рядом с телами убитых мирных жителей был найден флаг «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили 7 февраля в подразделении группировки российских войск «Север».

Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные рассказали, что нашли флаг наёмников украинской армии при осмотре подвала.

«Флаг лежал там же, где люди», — процитировало представителя «Севера» «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, российские военные освободили от ВСУ Русское Поречное 17 января. В двух подвалах домов были найдены тела семи мирных жителей со связанными руками, синяками и пулевыми ранениями. Боевики пытали людей, а затем бросили их умирать от потери крови.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 января сообщила, что в Русском Поречном обнаружены обустроенные ВСУ камеры пыток в подвалах жилых домов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку»).

На допросе арестованный украинский военнопленный Владимир Парафило рассказал, что командование поставило его подразделению задачу стрелять по людям в Русском Поречном. Подчиняясь приказу командира, он выстрелил в спину мужчине.