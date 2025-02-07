Краснодар, 7 февраля, 2025, 11:11 — ИА Регнум. На 15 участках Черноморского побережья зафиксированы новые выбросы мазута. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе МЧС России.

Belkin Alexey/Global Look Press

«В Краснодарском крае обследуют 265 км берега. Обнаружены точечные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы. Вывезено с береговой линии 178 тыс. т загрязненного песка и грунта», — указано в Telegram-канале ведомства.

Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжах Анапы и Темрюкского района оборудуют защитный вал. Проложено уже 32 км. Фракции мазута будут оставаться на полипропиленовых сетях, которые демонтируют и транспортируют для утилизации.

Всего с начала работ очищено более 355 км берега. Специалисты собрали около 180 тыс. т загрязненного песка и грунта, просеяны были 21 тыс. т. В акватории Чёрного моря обследовали свыше 7,5 тыс. кв. км и обработали сорбентом более 60 тыс. кв. м. В мониторинге участвуют авиация, беспилотники, морские суда, катера МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов. По состоянию на 1 февраля текущего года в акватории Чёрного моря собрали более 178 тыс. т нефтепродуктов, ежедневно специалисты обследуют более 970 км берега. Правительство страны выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП.

В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов по всей стране. Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев за участие в ликвидации последствий аварии с танкерами и выразил надежду, что должностные лица будут относиться к минимизации последствий аварии с такой же ответственностью.