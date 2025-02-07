Москва, 7 февраля, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Россия впервые за 10 лет поставила Южной Корее вертолёты в 2024 году, покупка обошлась стране в $4,1 млн. Об этом 7 февраля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на статистику республики.

Отмечается, что на фоне возобновления поставок вертолётов снизился экспорт деталей для летательных аппаратов в Южную Корею. Общие объёмы продажи российских деталей в 2024 году составили $5,2 млн, или 34,5 т — это на 69,2% меньше показателей 2023 года.

Согласно данным, Россия заняла девятое место в списке стран-поставщиков летательных аппаратов и деталей для них. На первом месте по поставкам оказались США, затем Франция, Германия, Канада и Китай.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года Южная Корея расширила список товаров, запрещённых для экспорта в Россию и Белоруссию — всего в нём 1402 позиций. В чёрный список добавили металлорежущее оборудование, детали оптических приборов, сенсорные датчики, так как по мнению южнокорейских властей, эти товары возможно использовать в военных целях.

Тем не менее, по информации Евростата и платформы ООН Comtrade, с января 2023 года по июнь 2024 года Сеул закупал у РФ большое количество урана. Согласно статистике, страна заняла второе место в числе самых крупных покупателей — на Южною Коею пришлось 33,7% от всего экспорта.