Вашингтон, 7 февраля, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с командой «Филадельфия Флайерз», сократив отставние от рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) до 15 шайб.

Global Look Press

Игра прошла на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу гостей со счётом 4:3.

В составе победителей голами отличились Овечкин (20-я минута), Коннор Макмайкл (25-я), Ларс Эллер (47-я) и Джейкоб Чикран (53-я).

У «Филадельфии» заброшенные шайбы на счету оформившего в матче дубль российского форварда Матвея Мичкова (18-я и 32-я) и Тайсона Фёрстера (28-я, в большинстве).

Это гол стал для 39-летнего российского хоккеиста 879-м в 1464 матчах в НХЛ, и он находится на втором месте в рейтинге лучших снайперов в истории лиги.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля российский капитан «Кэпиталз» отметился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Флорида Пантерз». «Вашингтон» уверенно переиграл соперников со счётом 6:3.

Позднее в этот же день главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил шайбу Овечкина в матче с «Пантерз» за 0,1 секунды до конца игры. По словам Карбери, такой гол — в истинной манере российского хоккеиста.