Мелитополь, 7 февраля, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Силы ВС РФ отразили контратаку украинских формирований в районе села Каменское в Запорожской области. Об этом 7 февраля заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Отмечается, что в результате действий российских солдат уничтожено до трёх танков и рота пехоты противника.

«На степногорском направлении у Каменского противник предпринял для ума необъяснимую попытку контратаки в количестве трёх танков и до роты пехоты. Часть пехоты уничтожена, часть — рассеяна, бежали обратно», — заявил он в беседе с ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день военные группировки войск РФ «Восток» за сутки нанесли шесть ударов по нескольким бригадам Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Отмечается, что ликвидированы танковая и две механизированные украинские бригады, а также три бригады теробороны в районах населённых пунктов Новосёлка, Раздольное, Днепроэнергия.

Кроме того, 6 февраля российские военные нанесли удар по 142 районам, в которых располагался противник. ВС РФ атаковали военные аэродромы ВСУ, а также места хранения и подготовки к запуску дронов.