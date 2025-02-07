Москва, 7 февраля, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Завербованные Службой безопасности Украины (СБУ) и задержанные в Ростове-на-Дону сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России женщины брали компоненты для изготовления взрывных устройств для совершения терактов из тайников. Они рассказали об этом на допросе, видеозапись которого опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ России

«В январе 2025 года после установления одной из машин чиновников поступило задание по приобретению компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства. Компоненты приобретали на торговых точках Ростова, маркетплейсах и поднимали в тайниках», — сообщила одна из задержанных.

Завербованные СБУ женщины также рассказали, что за выполнение поставленных задач киевские кураторы переводили им вознаграждение в виде криптовалюты, а после подрыва автомобиля их пообещали вывезти в Европу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 февраля ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин, которые готовили по заданию украинских спецслужб теракты против высокопоставленных офицеров армии России и диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса. Все задержанные прибыли в РФ с территории Украины, где их обучили обращаться со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению дронами и методам выявления наружного наблюдения.

Позднее задержанных женщин — агентов украинских спецслужб арестовали на два месяца. В местах их проживания обнаружили и изъяли взрывчатку и химические прекурсоры для её изготовления, а также электродетонаторы и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

При этом задержанная в Севастополе женщина 7 февраля рассказала, что по заданию киевских кураторов вступила в добровольческий батальон «БАРС» и готовилась совершить теракт с помощью взрывного устройства. Затем агент СБУ должна была уехать в Сочи, а оттуда — в Турцию и затем на Украину, за что ей пообещали «хорошую жизнь».