Москва, 7 февраля, 2025, 10:47 — ИА Регнум. Совет безопасности РФ координирует работу по привлечению к ответственности всех на Украине, кто причастен к использованию оружия большой поражающей силы против мирных россиян. Об этом 7 февраля заявил журналистам замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин.

Staff Sgt. Oscar Gollaz/Global Look Press

«В рамках деятельности аппарата Совета безопасности РФ и его рабочих органов осуществляются мероприятия по координации деятельности правоохранительных органов, направленные на то, чтобы перед правосудием предстали все, и исполнители преступных приказов, и должностные лица, их отдавшие», — отметил он.

По словам Гребенкина, в последнее время стали чаще фиксироваться случаи применения украинской армией тяжёлого оружия против мирных граждан России, в числе которых и дети. Также Вооружённые силы Украины стремятся уничтожать жилые дома и социальные объекты в приграничных российских регионах, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля ВСУ с территории Сумской области нанесли ракетный удар по интернату в Судже. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал удар ВСУ по интернату в Судже зверством и военным преступлением Киева. Он также отметил, что попытки украинских властей переложить свою вину на Россию являются актом зашкаливающего цинизма.

5 февраля украинская армия ударила беспилотниками по двум школам на территории Запорожской области. Здание недействующей школы загорелось. Пожар оперативно потушили. В другой находились 27 детей, которых оперативно эвакуировали. Никто не пострадал.