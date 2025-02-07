Москва, 7 февраля, 2025, 10:58 — ИА Регнум. В конце 2025 года в России в обороте появится обновленная купюра номиналом 1000 рублей. Об этом 7 февраля пресс-служба Центробанка России сообщила в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Банк России планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года», — уточнили в регуляторе.

Символом для новой банкноты номиналом 1000 рублей в ходе онлайн-голосования в прошлом году был выбран скоростной пассажирский теплоход «Метеор». Отмечается, что на лицевой стороне банкноты будут изображены виды Нижнего Новгорода.

Также в ЦБ пояснили, почему в России решили заменить монеты номиналом 5 и 10 рублей на купюры. В регуляторе уточнили, что людям удобнее пользоваться бумажными деньгами — они занимают меньше места и «не оседают в копилках». Старые купюры с таким номиналом слишком быстро изнашивались, поэтому теперь их дополнительно покрывают защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы.

«Печать таких банкнот в итоге стала более выгодной, чем чеканка монет. Кроме того, перевозить банкноты легче, чем монеты», — рассказали в ЦБ.

В октябре сообщалось, что, согласно новой концепции Банка России, на лицевой стороне обновлённых купюр от 10 до 5000 рублей будут представлены объекты и памятники центра федерального округа, а на оборотной — достопримечательности региона. Дизайн дадут выбрать жителям страны с помощью онлайн-голосования. В декабре стало известно, что ЦБ России планирует выпустить новые купюры номиналом 10, 50 и 500 рублей с обновлённым дизайном до 2028 года.