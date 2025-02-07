Москва, 7 февраля, 2025, 10:36 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования в последнее время всё чаще применяют оружие большой поражающей силы против мирных жителей. Об этом 7 февраля заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребёнкин.

Dmytro Smolienko/Global Look Press

«В аппарате Совета безопасности РФ отмечают участившиеся в последние дни случаи применения вооружёнными формированиями Украины бесчеловечных методов ведения войны с использованием оружия большой поражающей силы против беззащитных мирных граждан, в том числе детей, уничтожения жилых домов и социальных объектов в приграничных с Украиной регионах РФ», — привела слова Гребёнкина пресс-служба СБ РФ.

Он напомнил о ракетном ударе украинской армии по интернату в городе Судже в Курской области. Ещё один пример атак на детей — удар, нанесённый в Запорожской области по школьному автобусу.

Подобные умышленные действия против мирного населения запрещены в цивилизованном мире и отнесены к тягчайшим военным преступлениям против человечества. Эти преступления не имеют срока давности, подчеркнул Гребёнкин.

Попытки ВСУ нанести ущерб мирным жителям на фоне успехов россицской армии являются свидетельством приближающегося краха преступного киевского режима, заявил зампредседателя СБ России.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 1 февраля ударили четырьмя ракетами по интернату для престарелых в Судже. Удар был целенаправленным. Атаку украинские формирования вели с территории Сумской области. Киев пытался переложить ответственность за удар на Россию.

4 февраля ВСУ нанесли удар с беспилотника по школьному автобусу в Запорожской области. Осколочные ранния получили пятеро детей и водитель. Мужчина находится в тяжёлом состоянии.