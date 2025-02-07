Москва, 7 февраля, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Бывший заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Сергей Корнев госпитализирован с серьёзными травмами. Об этом 7 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Алексей Никольский/РИА Новости Сергей Корнев

У 70-летнего мужчины гематома в области виска. Также врачи диагностировали кровоизлияние, переломом затылка и гематому левой лобной доли мозга.

Отмечается, что Корнев не объяснил, как получил травмы. Врачи пока не разрешили правоохранителям беседовать с ним. В квартире, из которой госпитализировали мужчину, дверь полиции не открывают.

В 2017 у Корнева, возглавлявшего делегацию «Рособоронэкспорта» на авиасалоне «Ле Бурже» в Париже, грабители похитили портфель с документами, разбив стекло его автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в центре Москвы избили Кирилла Ляпунова. Серебряный призёр чемпионата Европы по гребле на байдарках получил перелом правой скулы, также у него диагностировали ушиб глазного яблока и тканей глазницы. Спортсмен рассказал, что на момент избиения находился в состоянии опьянения и не помнит, кто и почему на него напал.