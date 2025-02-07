Тель-Авив, Израиль, 7 февраля, 2025, 10:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, который ранее ввёл санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС), в конце 2024 года выдавшего ордер на арест израильских властей. Слова главы правительства Израиля 7 февраля опубликовал в соцсети х (ранее Twitter) его офис.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп

«Спасибо вам, президент Трамп, за ваш смелый указ в отношении МУС», — заявил Нетаньяху.

По его мнению, этот документ защитит США и Израиль от «антиамериканского и антисемитского коррумпированного» суда, не имеющего юрисдикции или оснований для судебного преследования.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля Трамп ввёл санкции в отношении МУС за действия суда против США и Израиля. Отмечалось, что решения МУС в отношении двух этих стран угрожают посягательством на американский суверенитет и подрывают критически важную работу в области национальной безопасности и внешней политики Вашингтона.

Британская газета The Guardian 20 января написала, что МУС готовится к «быстрым и жёстким» санкциям со стороны главы Белого дома. В суде допустили, что МУС могут ограничить доступ к необходимым для работы услугам, включая доступ к банковским и платежным системам, IT-инфраструктуре и страховым компаниям.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта за, как предполагается, совершённые армией Израиля военные преступления в секторе Газа. Уточнялось, что Тель-Авив использовал голод в качестве метода ведения войны, наносил преднамеренные удары по мирным жителям и не позволял им помогать.