Нижний Новгород, 7 февраля, 2025, 10:43 — ИА Регнум. В Нижегородской области девятиклассник из Арзамаса попытался передать заключённому в СИЗО конфеты с наркотиками внутри. Об этом 5 февраля рассказала пресс-служба главного управления ФСИН России по региону в соцсети «ВКонтакте».

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Знакомый 17-летнего школьника, находящийся в СИЗО-3 в Вадском районе Нижегородской области, попросил друга принести ему запрещённые вещества. Подросток получил деньги от родителей заключённого и купил на них мефедрон и метадон. Он спрятал наркотики в конфеты.

«Порошкообразное вещество белого цвета было спрятано ухищрённым способом в карамельных конфетах «Подушечки», — написало в сообщении ГУ ФСИН России по региону.

Сотрудники СИЗО обнаружили и изъяли наркотики. Школьника задержали. Уточняется, что он давно стоит на учёте. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, в январе, школьника-героя из Москвы, в 2019 году спасшего двух девочек, провалившихся под лёд, задержали за распространение наркотиков. Полицейские остановили уже совершеннолетнего молодого человека на улице, нашли у него в кармане наркотики. Позже правоохранители провели обыск по месту жительства юноши. В его квартире на соседней улице Барышиха были обнаружены коробки, пакеты и бумажные свёртки с кускообразным веществом растительного происхождения, которое, как показала экспертиза, оказалось гашишем. Ему грозит до 15 лет тюрьмы за производство и сбыт наркотических веществ.