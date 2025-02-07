Мелитополь, 7 февраля, 2025, 10:17 — ИА Регнум. Силовики в Запорожской области задержали двух россиянок, отправивших деньги на счета Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 7 февраля сообщили в УФСБ России по региону.

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Для переводов они использовали приложение украинского интернет-банка. Финансы отправились на счета, используемые ВСУ и спецслужбами Украины, для организации устойчивых каналов материально-технического обеспечения.

«В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (Государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации»)», — отметили в УФСБ.

Там уточнили, что продолжают следственные действия. Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, суд в Крыму рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Ялты, переводившей деньги на нужды украинской армии. В апреле 2023 года, находясь в Дублине, она со счёта в иностранном банке перевела деньги в поддержку организации, финансирующей ВСУ, зная, что деньги будут использованы для нанесения вреда ВС России.

28 января российского гражданина задержали в Запорожской области по подозрению в сотрудничестве с украинской военной разведкой. Мужчина, по данным спецслужбы, намеревался совершить преступления террористического характера по заданию киевского режима. Связавшись с кураторами с Украины, он забрал из тайника компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранил их у себя дома.