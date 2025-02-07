Севастополь, 7 февраля, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Задержанная в Севастополе женщина-агент Службы безопасности Украины (СБУ) по заданию киевских кураторов вступила в добровольческий батальон «Барс» и собиралась совершить теракт. Она рассказала об этом на допросе, кадры которого 7 февраля опубликовал Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По словам женщины, в 2023 году кураторы из украинской спецслужбы направили её в Севастополь.

«По заданию СБУ вступила в добровольческий батальон специального назначения «Барс», — заявила она, уточнив, что ей было поручено вести наблюдение и передавать информацию кураторам.

Задержанная отметила, что также ей поручили совершить теракт с помощью установленного в кабинете поставленной цели взрывного устройства, после чего женщина должна была уехать в Сочи, а оттуда — в Турцию и затем на Украину. По словам задержанной, за это её куратор Борис пообещал ей «хорошую жизнь».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 февраля сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин, готовивших по заданию СБУ теракты против высокопоставленных офицеров ВС России и диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса. Отмечалось, что в период нахождения на Украине задержанные были обучены обращаться со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению дронами, а также методам выявления наружного наблюдения.

Позднее задержанных женщин-агентов СБУ арестовали на два месяца. В местах этих лиц в ходе обысков были найдены и изъяты взрывчатка и химические прекурсоры для её изготовления, а также электродетонаторы и инструкции по изготовлению взрывных устройств.