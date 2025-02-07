Краматорск, ДНР, 7 февраля, 2025, 09:49 — ИА Регнум. На данный момент количество бойцов украинских формирований во временно оккупированных киевским режимом Славянске и Краматорске в Донецкой Народной Республике (ДНР) больше, чем численность жителей этих городов. Об этом 7 февраля рассказал пленный военный 110-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Норик Окопов.

Ashley Chan/Global Look Press

«Краматорск, Славянск и Северск — это такой котёл тоже есть. Можно сказать, что большая часть присутствующих там людей — военные, их больше, чем местных жителей», — процитировал его слова ТАСС.

Пленный уточнил, что украинские военные заняли в этих населённых пункта множество жилых домов. При этом местные жители чаще всего стараются не контактировать с бойцами ВСУ, добавил Окопов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января Генштаб украинской армии признал сложной для ВСУ обстановку на фронте. Уточнялось, что наиболее тяжёлая для украинских формирований ситуация сложилась у Волчанска и Дзержинска, а также на купянском, лиманском, краматорском, красноармейском и кураховском направлениях.

Ранее американская газета The Washington Post написала, что Украина может не пережить ещё один год конфликта с Россией на фоне потерь ВСУ и дефицита живой силы. Отмечалось, сейчас боевые действия, которые ведут российские военные, дошли до «переломного момента».