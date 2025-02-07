Ростов-на-Дону, 7 февраля, 2025, 09:39 — ИА Регнум. Задержанные в Ростове-на-Дону женщины — агенты Службы безопасности Украины заключены под стражу на два месяца. Об этом 7 февраля сообщили в региональном управлении ФСБ.

Кадр из видео

«Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца двух женщин, которые готовили теракт в городе», — процитировал представителя ФСБ ТАСС.

Также под стражу на два месяца отправлены женщины — агенты СБУ, задержанные в Севастополе и Воронеже.

Как сообщало ИА Регнум, четыре женщины задержаны ФСБ в рамках уголовного дела по террористической деятельности. Двух задержали в Ростове-на-Дону, одну — в Севастополе и ещё одну — Воронеже. На допросе они рассказали, что были завербованы СБУ и планировали теракты против высокопоставленных российских военных.

В местах их проживания прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли взрывчатку и химические прекурсоры для её изготовления, а также электродетонаторы и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Задержанные, сотрудничая с Киевом, прошли на территории Украины обучение обращению со стрелковым оружием, а также минно-взрывному делу, управлению дронами и методам выявления наружного наблюдения.