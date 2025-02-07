Лондон, 7 февраля, 2025, 09:35 — ИА Регнум. США больше не общаются публично с главой киевского режима Владимиром Зеленским, так как приняли решение о закрытии проекта «Украина». Такое мнение 7 февраля высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Зеленский начал понимать, что Соединённые Штаты <…> готовятся закрыть проект «Украина». <…> Похоже, американцы больше не разговаривают с Зеленским», — заявил он в эфире YouTube-канала Duran.

Эксперт напомнил, что спецпосланник главы Белого дома по урегулированию на Украине Кит Келлог не поехал в Киев, а главу киевского режима не пригласили на церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа.

Ещё одним тревожным для Зеленского сигналом Меркурис назвал слова Келлога о необходимости проведения выборов на Украине.

«Когда они (США. — Прим. ред.) говорят о выборах, они на самом деле имеют в виду, что Зеленскому пора уходить», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля швейцарский журнал Die Weltwoche написал, что глава киевского режима оказался главным препятствием для заключения президентом США сделки с Россией по Украине. Отмечалось, что не в пользу Зеленского в качестве партнёра по переговорам есть целый ряд аргументов, так как вдобавок к запрету на их проведение глава киевского режима ещё и потерял легитимность после истечения его полномочий в мае 2024 года, а также испытывает личную неприязнь к президенту России Владимиру Путину.

Глава Белого дома 5 февраля заявил о продвижении в вопросе переговоров с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта. По словам Трампа, эти контакты «очень хорошие». Затронув тему потенциальных договорённостей, американский лидер отметил, что их результат, вероятно, «превзойдёт все ожидания».

Путин 28 января заявил, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей, а также не может отменить собственный указ о запрете на переговоры с Россией.