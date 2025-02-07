Москва, 7 февраля, 2025, 09:47 — ИА Регнум. В российских магазинах появляется больше продуктов с «честным» весом. Тенденция снижать вес и объём упаковки товара для сохранения цены (шринкфляция) сокращается. Об этом сообщила 7 декабря «Российская газета».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как отмечают эксперты, появился и обратный тренд на увеличение упаковки. Бизнес начал использовать фасовку в литрах и килограммах как конкурентное преимущество.

Специалисты компании NTech отмечают, что шринкфляция на рынке сохраняется, но её темпы начали снижаться. В третьем квартале 2024 года темпы шринкфляции составили менее 2%, тогда как годом ранее они были на уровне 3,5%.

Чаще всего шринкфляция встречается в бакалее и хлебобулочных изделиях. В молочных продуктах становится меньше фасовок по 970 или 930 мл.

Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов отметил, что шринкфляция, способствующая тому, что покупатель приобретант товар исходя из цены за упаковку, а не килограмм или литр, «работает» не всегда и по всем товарам. Цена — не единственный фактор при выборе. По ряду категорий товаров появляются упаковки с большим весом и объёмом. Молоко теперь чаще продаётся не в коробках, пакетах и бутылках по 930 г, а 1,4 или два литра.

«Такие продукты выбирают не исходя из цены за упаковку, а по другим причинам, в том числе для семейного потребления, исходя из экономии за счёт фактического объёма. Что и привело к снижению темпов шринкфляции», — отметил Ардалионов.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отметил, что спрос на товары в крупных упаковках несколько лет подряд увеличивается. Это отражает тенденцию к бережливости. Сказывается также возможность купить товар с доставкой, благодаря которой не нужно носить тяжёлые пачки. По данным эксперта, объёмы упаковок кондиционеров для белья, гелей для стирки, чистящих средства, а также шампуней, бальзамов для волос и гелей для душа в среднем выросли на 35% в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, по оценкам экспертов, цены на куриные яйца и сливочное масло жирностью 72,5% в ближайшее время могут снизиться на 5%, так как эти продукты включили в категорию социально значимых товаров, за которые торговлю которыми производители не должны платить вознаграждение ретейлерам.