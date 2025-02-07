Санкт-Петербург, 7 февраля, 2025, 09:19 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление вернуть орден Почётного легиона экс-доценту СПбГУ, кандидату исторических наук Олегу Соколову, осуждённому за убийство сожительницы — аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, а также за незаконное хранение оружия. Об этом говорится в тексте приговора.

Антон Новодережкин/ТАСС

«Мобильные телефоны Honor и Asus, системный блок в корпусе чёрно-серого цвета, свидетельство ордена Почётного легиона, орден Почётного легиона, принадлежащие Соколову, вернуть законному владельцу или иному лицу с письменного согласия последнего», — говорится в опубликованном на сайте суда документе.

Помимо того, суд постановил уничтожить изъятое у осуждённого за убийство историка оружие и патроны к нему.

Орден Почётного легиона является французским национальным орденом, который учредил Наполеон Бонапарт в 1802 году по примеру рыцарских орденов. Награда является высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2019 года Соколов в своей квартире на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге поссорился с Ещенко на почве взаимной ревности и во время конфликта выстрелил из незаконно хранившегося у него обреза малокалиберной винтовки в девушку, нанеся ей несмертельное ранение.

После этого мужчина начал душить потерпевшую и ещё трижды выстрелил в Ещенко, в результате чего та скончалась. Затем историк расчленил тело и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку Мойку.

В декабре 2022 года стало известно, что осуждённый за убийство аспирантки Соколов заведует сектором культуры в исправительной колонии строгого режима №6 в промзоне Обухово под Петербургом. Историк также читает лекции заключённым.