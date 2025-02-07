Париж, 7 февраля, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Суд приговорил к шести годам лишения свободы мошенника и авантюриста из Великобритании 53-летнего Роберта Хенди-Фригарда, биография которого легла в основу сюжета для фильма «Шпион, которого не было». Об этом 7 февраля сообщило агентство France-Presse.

Кадр из фильма «Шпион, которого не было»

Отмечается, что мошенник выдавал себя за агента британской спецслужбы MI5 для «вербовки» девушек и после этого под разными предлогами выманивал у них деньги. В названном фильме роль Хенди-Фригарда сыграл актёр Джеймс Нортон. Помимо этого, биографии преступника посвящён документальный мини-сериал «Самозванцы: в поисках непревзойденного мошенника».

Суд в Лондоне в 2025 году приговорил Хенди-Фригарда, обманувшего женщин на общую сумму более 1 млн фунта стерлингов, к пожизненному заключению за похищения, обман и кражи. Однако в 2009 году это приговор был отменён, так как на тот момент психологическое манипулирование или давление не считалось преступлением по законам Британии.

С 2015 года аферист проживал во французском департаменте Крёз, занимаясь разведением собак породы бигль, а в 2022 году совершил наезд на двух сотрудников жандармерии, проверявших законность его питомника. Мошеннику после этого удалось бежать в Бельгию, где его арестовали и экстрадировали во Францию.

В ходе суда гособвинитель требовала приговорить Хенди-Фригарда к семи годам лишения свободы, отмечая, что его попытка побега привела к «ужасающей сцене, достойной «Безумного Макса». Мошенник объяснил свой поступок паникой.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля суд в Турции приговорил основателей финансовой пирамиды братьев Мехмета Айдына и Фатиха Айдына к лишению свободы сроком на 45 376 лет каждого и к штрафу в размере более 496 млн лир (13,8 млн долларов). Осуждённые основали в 2016 году «Фермерский банк», с помощью которого клиенты могли вкладывать деньги через онлайн-игру.

Аферисты убеждали жертв в том, что их средства будут направлены на инвестирование в строительство настоящих ферм. После прекращения обещанных выплат обманутым клиентам в отношении братьев было начато расследование