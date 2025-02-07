Киев, 7 февраля, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал вторжение украинских формирований в приграничные районы Курской области олицетворением принципа президента США Дональда Трампа «мир благодаря силе».

Vannicelli/Grillotti/Global Look Press Владимир Зеленский

«Курская операция наглядно объясняет смысл принципа «мир благодаря силе», — написал он в своём Telegram-канале.

По утверждению Зеленского, украинские войска в курском приграничье якобы эффективно противостоят России не на своей территории.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 19 декабря 2024 года заявил, что вся территория Курской области будет освобождена от украинских боевиков и восстановлена. Глава государства подчеркнул, что действия Киева в курском приграничье не имеют военного смысла.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в сентябре отмечал, что Россия не будет вести никаких переговоров с киевским режимом, пока не выбьет украинских террористов с приграничных территорий Курской области.