Москва, 7 февраля, 2025, 08:48 — ИА Регнум. Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ норвежской организации The Independent Barents Observer AS. Об этом сообщила 7 февраля пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Организация активно участвует в информационных атаках на Россию через интернет-издание The Barents Observer. Когда речь идёт об антироссийской пропаганде, мнение редакции совпадает с мнением авторов материала.

Коллектив The Barents Observer состоит из малоизвестных в профессиональном сообществе обозревателей. Эти журналисты, в основном являющиеся сбежавшими в Европу после начала СВО иностранными агентами, откровенно сочувствуют киевскому режиму.

«Они открыто поддерживают санкционную политику Запада, выступают за наращивание военного присутствия НАТО у наших границ. Изучив публикуемые на сайте материалы, Генпрокуратура России признала деятельность TIBO нежелательной», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность чешской неправительственной организации Compelson s. r. o., оказывающей помощь спецслужбам Украины. Как отметили в ведомстве, она снабжает спецслужбы и правоохранительные органы ряда стран, в том числе США, программным обеспечением. Эти программы позволяют получить доступ к удалённым данным. Сотрудники Compelson s. r. o. передали Киеву бесплатные лицензии на программы и технические средства. Директор организации открыто заявляет в интернете о применении программного обеспечения украинскими силовиками.