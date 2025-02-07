Москва, 7 февраля, 2025, 08:28 — ИА Регнум. Золото оказалось наиболее доходным активом из числа финансовых инструментов на рынке России в 2024 году. Это следует из опубликованного отчёта Банка России за прошлый год.

Илья Наймушин/РИА Новости

«В 2024 году золото продемонстрировало наибольшую рублёвую доходность среди финансовых инструментов на российском рынке. Наибольшее снижение оказалось у индекса строительной отрасли. Тем не менее уже в начале 2025 года этот показатель частично отыграл снижение», — говорится в нём.

Отмечается, что по итогам 2024 года выросло на 44,6% по сравнению с 2023 годом и в январе нынешнего года цены на него остались стабильными. По данным регулятора, инвестиции в золото в январе дали бы 3,4% доходности, что гораздо выше уровня накопленной инфляции за это же время (1,14%).

Как передавало ИА Регнум, в середине ноября 2024 года агентство Reuters сообщило о падении цены на золото почти на 5% в ходе торгов на Чикагской товарной бирже (CME). Отмечалось, что это стало самым большим снижением за три года.

Позднее китайские геологи нашли месторождение золота в центральной провинции Хунань с запасами стоимостью около 82,8 млрд долларов. По информации геологов, на глубине более 3 тыс. м было найдено свыше тысячи тонн этого драгоценного металла.