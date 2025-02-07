Ростов-на-Дону, 7 февраля, 2025, 08:26 — ИА Регнум. Женщины, которых задержали в Ростове-на-Дону по подозрению в террористической деятельности, получали от украинских спецслужб деньги в виде криптовалюты. Об этом 7 февраля сообщили в ФСБ.

Кадр из видео

«За выполнение поставленных задач кураторы переводили нам денежное вознаграждение, которое мы получали в виде криптовалюты. После совершения подрыва автомобиля обещали вывезти на территорию Европы», — рассказала одна из женщин на допросе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3946074" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы

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