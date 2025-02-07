Лондон, 7 февраля, 2025, 08:12 — ИА Регнум. Детали предполагаемого плана мирного урегулирования украинского конфликта президента США Дональда Трампа опубликовал 6 февраля британский таблоид Daily Mail.

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

Утверждается, что документ якобы обсуждается в «политико-дипломатических кругах» в Киеве. По данным таблоида, процесс запустится после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Затем лидеры проведут личную встречу, по итогам её США организуют международную конференцию, на которой будут обсуждаться детали мирного соглашения.

Прекращение огня, согласно предполагаемому плану, может начаться 20 апреля, а к 9 мая стороны уже полностью согласуют все детали завершения конфликта. Обязательными условиями мирного договора станет признание Украиной новых границ России, вывод войск из Курской области, запрет на вступление в НАТО и обязательный ядерный нейтралитет. Восстановление страны должен будет частично взять на себя Евросоюз.

Кроме того, по данным таблоида, в рамках мирного соглашения с России начнут постепенно снимать санкции, но на российские энергоресурсы введут пошлины, часть которых направят на восстановление Украины.

Подчёркивается, что так называемый неподтвержденный план Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта в Белом доме не комментировали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил спецпосланник президента США Трампа по Украине Кит Келлог, он не представит план по урегулированию украинского конфликта на следующей неделе. Спецпосланник Трампа указал, что только американский лидер может обнародовать документ.

31 января Келлог пояснил, что считает возможным добиться мира на Украине в течение ближайших 100 дней. Урегулирование конфликта отвечает интересам всего мира, добавил он.

Позже замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров уточнил, что 100-дневный американский план по Украине не учитывает позицию России. Он предусматривает продолжение накачки киевского режима оружием и не предполагает международного признания новых регионов РФ.

6 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что сейчас США много говорят об урегулировании конфликта, но при этом не предпринимают никаких конкретных действий. Она уточнила, что без чётких шагов руководства Штатов будет преждевременным говорить о переговорах.

Ранее, 20 января, президент РФ Владимир Путин говорил о готовности Москвы к переговорам по разрешению украинского конфликта, при этом целью этого диалога должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие.