Москва, 7 февраля, 2025, 08:49 — ИА Регнум. Военные группировки войск «Восток» Вооружённых сил России за сутки нанесли шесть ударов по нескольким бригам украинских формирований на южнодонецком направлении. Об этом 7 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«За сутки наши бойцы нанесли поражение танковой и двум механизированным бригадам ВСУ, трём бригадам теробороны противника в районах населённых пунктов Новосёлка, Раздольное, Днепроэнергия», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в данный момент подразделений группировки «Восток» ведут продвижение вглубь обороны противника в северо-западном направлении и приближаются к границе Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля российские военные нанесли удар по военным аэродромам, а также по местам хранения и подготовки к запуску дронов украинских войск. Также были поражены скопления личного состава и техника противника в 142 районах.

Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ВС РФ 5 февраля ударил по месту скопления украинской армии в Сумской области. В результате этого были уничтожены склад боеприпасов и свыше 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости противника.