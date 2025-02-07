Москва, 7 февраля, 2025, 08:05 — ИА Регнум. В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону задержали четырёх женщин, планировавших теракты против российских высокопоставленных офицеров, а также готовивших диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) по заданию украинских спецслужб. Об этом утром 7 февраля проинформировал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«В городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырёх женщин-агентов, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса», — рассказали в ведомстве.

В спецслужбе уточнили, что задержанные, находясь на Украине, научились обращаться со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению беспилотниками, а также методам выявления наружного наблюдения.

Сотрудники ФСБ в ходе обысков нашли и изъяли значительное количество взрывчатых веществ, химикатов, необходимых для изготовления взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению взрывчатки, а также средства связи с кураторами из украинских спецслужб.

В ведомстве также уточнили, что задержанные женщины не были связаны между собой, только двое из них учились в одной школе в Ростове-на-Дону. Против задержанных возбуждены уголовные дела по признакам террористической направленности. Им грозит до 30 лет лишения свободы. Задержанные дали признательные показания.

В настоящее время сотрудники ФСБ устанавливают других лиц, которые оказывали задержанным содействие.

Как передавало ИА Регнум, 30 января жителя города Братска в Иркутской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и совершении теракта путём поджога здания военкомата. Ему назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части срока — в колонии строгого режима. Осенью 2022 года мужчина через мессенджер установил контакты с членами украинской террористической организации и, получив инструкции и изготовив зажигательную смесь, поджёг здание военного комиссариата в Братске. Ущерб превысил 1,5 млн рублей.

Помимо этого, в ЦОС ФСБ РФ 30 января сообщили о задержании в Московской области российского гражданина за серию диверсий, совершённых по заданию Службы безопасности Украины в 2023 и 2024 годах. В ФСБ добавили, что задержанный раскаялся в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ).

Ранее в тот же день в Донецке в результате операции ФСБ был задержан агент СБУ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»). Установлено, что местный житель собирал и передавал украинской спецслужбе сведения о дислокации военной техники и личного состава российской армии.