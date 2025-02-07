Российские войска отразили массированную попытку контрнаступления в Курской области, предпринятую Вооруженными силами Украины (ВСУ) 6 февраля. За счёт внезапности и большого количества задействованных сил враг рассчитывал прорваться к селу Уланок, обойдя с фланга село Черкасская Конопелька, но был быстро разгромлен. В Генштабе РФ тем временем рассказали об изменении практики ведения боевых действий. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1079-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

Перебросив накануне в Курскую область два механизированных батальона, ВСУ предприняли в общей сложности восемь атак и потеряли в итоге 200 человек, а также около 50 единиц вооружения и военной техники.

«После того как прошла первая рота, противник стал забрасывать роту за ротой в образовавшийся, как ему показалось, прорыв. Но это было ложное чувство», — пояснил в разговоре с «РИА Новости» один из участников отражения контратаки — офицер 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Боцман.

Быстро расправиться с боевиками помогали не только штурмовики и морские пехотинцы, но и добровольческие формирования, а также расчёты FPV-дронов. Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видеокадры того, как это происходило.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3946069" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уничтожение боевой техники ВСУ при атаке в курском приграничье 6 февраля

О существенном изменении практики ведения военных действий за время СВО в интервью газете «Красная звезда» заявил председатель Военно-научного комитета Вооружённых сил Российской Федерации — заместитель начальника Генштаба ВС РФ Василий Трушин.

По его словам, изменения коснулись вопросов завоевания господства в воздухе и огневого превосходства над противником, дезорганизации его системы управления, организации контрбатарейной борьбы, дальнего огневого поражения, применения высокоточного оружия в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия, защиты от беспилотников, применения новых средств поражения, таких как барражирующие боеприпасы и FPV-дроны.

«За время СВО практика ведения военных действий наполнилась новым содержанием», — подчеркнул эксперт.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.