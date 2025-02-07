Симферополь, 7 февраля, 2025, 07:31 — ИА Регнум. Структуры Агентства США по международному развитию (USAID) предпринимали попытки внедриться в парламент Крыма до воссоединения Республики с Россией, под видом информационного центра, Об этом рассказал 7 февраля глава крымского парламента Владимир Константинов.

AP/TASS

«В парламенте Крыма они (структуры USAID. — Прим. ред.) предлагали сделать информационный центр на базе парламентской библиотеки. Пытались внедриться по дешевке», — пояснил Константинов в беседе с «РИА Новости».

Глава крымского парламента уточнил, что структуры USAID активно работали на Украине и в Крыму, а фактически шпионили, одновременно организуя госперевороты и распространение дезинформации. При этом люди, работавшие на USAID, узнавали о стране всё необходимое, не растрачивая много денег. Подкуп граждан осуществлялся разными способами, в том числе предоставлением различного вида услуг.

«Скажем, за деньги на четыре новых окна в детский сад надо было сдать полную справку о населённом пункте: количество жителей, предприятия и всё остальное. И многие на радостях делали это», — отметил Константинов.

Структуры USAID прекратили свою деятельность в Крыму только в 2014 году, после воссоединения региона с Россией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский, государственной системе Украины грозит обрушение после прекращения финансирования Агентством США по международному развитию (USAID). Он пояснил, что сейчас внимание общественности и СМИ приковано к грантам USAID, которые выделялись на медиасферу, однако на Украине фактически не было ни одной госструктуры, которая бы не финансировалась USAID. И эти деньги часто служили фундаментом работы госсектора.

В расследовании проекта WikiLeaks указывается, что порядка 90% всех украинских СМИ получили финансирование от USAID. Выдержки из официальных документов USAID подтверждают данную информацию.

4 февраля украинская версия журнала Forbes писала, что USAID занимало первое место среди спонсоров министерства цифровой трансформации Украины. Уточнялось, что на 2023 год доля финансирования агентства в девяти проектах украинского ведомства достигала 64%. Теперь минцифры Украины придётся искать новый источник доходов.

Глава департамента по повышению эффективности правительства США Илон Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск сообщил о начале ликвидации USAID. На сегодняшний день оно уже не подлежит восстановлению, отметил он.