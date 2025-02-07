Владивосток, 7 февраля, 2025, 07:04 — ИА Регнум. В Восточно-Китайском море прошли учения отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Об этом 7 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Правительство Забайкальского края Корвет «Алдар Цыденжапов»

«В Восточно-Китайском море экипажи провели учение по противовоздушной обороне, в ходе которого боевые расчёты обнаружили условные воздушные цели и уничтожили их зенитным артиллерийским огнём на безопасной от отряда дистанции», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Российские корветы при переходе через Восточно-Китайское море сопровождали корабли и авиация иностранных государств. По прибытии в Южно-Китайское море экипажи кореблей произвели пополнение запасов продовольствия и топлива.

Отмечается, что учения проводятся в рамках утвержденного плана дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По плану корветы произведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, уточнили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля пресс-служба ТОФ сообщила, что дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» отработала глубоководное погружение (ГВП) на глубину 240 м в Авачинском заливе у берегов Камчатки.

Экипаж подлодки, успешно выполнив подводную часть упражнения, всплыл в надводное положение и продолжил действовать в рамках плана боевой подготовки флота. Выполнение задач также обеспечивали корвет «Гремящий» и спасательное судно «Георгий Козьмин».

3 декабря ИА Регнум передавало, что российские ВМФ и ВКС в ходе учений провели совместные пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования в Восточном Средиземноморье. Фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко» выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон».