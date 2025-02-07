Москва, 7 февраля, 2025, 06:59 — ИА Регнум. Вспышка, близкая к высшему по мощности классу X, зафиксирована на Солнце. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

Mirvkartinkah.ru Солнце

Вспышку зарегистрировали с помощью средств слежения за Солнцем, выброс произошёл в 13:47 мск и достиг пика в 14:04 мск. Уточняется, что уровень вспышки составил M7.7, хотя он и не достиг порога X класса, но является одним из самых мощных в текущем всплеске активности.

Специалисты отметили, что центр вспышки находился в области максимального влияния на нашу планету, поэтому высока вероятность её воздействия на Землю. Специалисты продолжают наблюдение за ситуацией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что астрономы 23 января сняли на видео редкое явление — чёрный выброс с поверхности Солнца. Они объяснили, что такой визуальный эффект даёт нейтральный водород, он способен почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн.

4 января учёные зафиксировали пять вспышек на Солнце класса М и ещё две самого высокого уровня — Х. Это явление приводит к выбросам солнечной плазмы, облака которой, добираясь до Земли, провоцируют на планете магнитные бури.

Первую в 2025 году вспышку высочайшего класса Х зафиксировали на Солнце 3 января. Ученые отметили, что процесс выделения энергии наблюдался 25 минут.