Флоренция, Италия, 7 февраля, 2025, 06:33 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Флоренции «Фиорентина» одержал победу над миланским «Интером» в ходе матча 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Иван Шилов ИА REGNUM

Флорентийцы одержали победу со счётом 3:0. За игру отличились футболисты Лука Раньери (60-я минута) и Мойзе Кин (68-я, 89-я).

Как передавало ИА Регнум, изначально матч должен был пройти 1 декабря 2024 года, однако в первом тайме футболист «Фиорентины» 22-летний Эдоардо Бове потерял сознание. Бове упал на поле на 17-й минуте матча. Матч приостановили, игроки прикрыли Бове от камер, затем футболиста увезли на машине скорой помощи. Врачам удалось стабилизировать состояние игрока в отделении неотложной помощи, и первые проведённые кардиологические и неврологические обследования исключили острое повреждение центральной нервной системы и сердечно-дыхательной системы.