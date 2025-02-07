Бразилиа, 7 февраля, 2025, 06:32 — ИА Регнум. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС в случае, если ему удастся снова возглавить страну. Об этом политик сообщил 6 февраля в интервью газете Folha de São Paulo.

ИА Регнум Жаир Болсонару

«Если я снова стану президентом, я выйду из БРИКС и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», — приводит слова политика газета.

Кроме того, Болсонару намерен в случае победы на президентских выборах заключить военное соглашение с США с целью борьбы с терроризмом и дать разрешение на размещение американской военной базы в районе тройной границы Бразилии, Парагвая и Аргентины, в области соединения рек Игуасу и Парана.

При этом издание напоминает, что Болсонару не имеет права баллотироваться на пост президента в 2026 году, так как Высший избирательный суд (TSE) Бразилии лишил его права избираться до 2030 года. При этом, по данным источников издания, экс-президент уверен, что в стране возникнут «политические условия», позволяющие отменить решение суда.

Своё заявление Болсонару сделал на фоне решения его главных зарубежных союзников президента США Дональда Трампа и лидера Аргентины Хавьера Милея о выходе своих государств из ряда международных организаций, включая ВОЗ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Аргентины Милей 5 февраля выпустил распоряжение о выходе страны из ВОЗ. По словам его пресс-секретаря Мануэля Адорни, Аргентина недовольна деятельностью ВОЗ, в частности во время пандемии коронавируса. Как отметил Адорни, финансирование со стороны ВОЗ Аргентина не получает, так что выход из этой организации не приведёт ни к потере средств, ни к снижению качества медицинских услуг.

20 января американский президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Он указал на слишком большие взносы страны. Американский лидер заявил, что США ежегодно тратили на ВОЗ 500 млн долларов во время его предыдущего президентского срока.

ВОЗ приостановила набор персонала и поездки на фоне выхода США из объединения. Отмечается, что организация находится в непростой ситуации из-за нехватки денег.