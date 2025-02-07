Москва, 7 февраля, 2025, 06:14 — ИА Регнум. В Госдуме к рассмотрению готовится законопроект, согласно которому Пасха и День Святой Троицы должны стать выходными днями. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Так как оба праздника выпадают на воскресенье, то проект закона будет предполагать выходной день в понедельник.

«День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесём законопроект», — приводит слова парламентария «РИА Новости».

По мнению Гусева, данный закон поможет россиянам провести больше времени с близкими, а также «сосредоточиться на вере». Данный закон поможет укрепить традиции, «преумножив их смысл» для детей и будущих поколений, считает депутат.

Православная Пасха празднуется в первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее весеннего равноденствия 21 марта. В 2025 году Пасха приходится на 20 апреля. День Святой Троицы празднуется через 50 дней после Пасхи. В 2025 году это 8 июня.

Как передавало ИА Регнум, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев 16 января предложил сократить новогодние выходные в России до пяти дней.По словам Башанкаева, с 31 декабря возрастает количество травм, а также случаев обострения панкреатитов, которые вызваны употреблением жирной пищи. Подобная ситуация наблюдается и в период майских праздников, добавил парламентарий.

Ранее Госдума отклонила законопроект, предлагавший сделать 31 декабря нерабочим праздничным днём. Документ предусматривал включение дня в состав новогодних каникул наравне с 1–6 января вместо 8 января.

В 2026 году на новогодних каникулах россияне будут отдыхать девять дней. Выходными будут дни с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года включительно.