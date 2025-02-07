Киев, 7 февраля, 2025, 05:47 — ИА Регнум. Государственной системе Украины грозит обрушение после прекращения финансирования Агентством США по международному развитию (USAID). Такое заявление сделал 6 февраля оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

President.gov.ua Александр Дубинский

«Фактически не было ни одной госструктуры, которая бы не получала деньги USAID. И часто они были фундаментом работы госсектора. Сейчас, когда эти деньги отключили, вся система может рухнуть», — пояснил Дубинский.

Депутат пояснил, что сейчас внимание общественности и СМИ приковано к грантам USAID, которые выделялись на медиасферу, но многие не предполагают, что гранты распространялись значительно шире.

Дубинский подчеркнул, что именно в этом кроется причина активности главы киевского режима Владимира Зеленского, который понимает, что при рекордном дефиците госбюджета может произойти коллапс государства. Поэтому, по мнению депутата, Зеленский мечется с идеей заменить финансирование USAID «каким-то другим».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Международный валютный фонд (МВФ) планирует выделить Украине 900 млн долларов после следующего пересмотра действующей кредитной программы. Отмечается, что МВФ внимательно следит за действиями правительства США, за их приостановкой оказания внешней помощи и действий в отношении американского Агентства по международному развитию (USAID).

Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак напомнила, что в октябре прошлого года МВФ согласовал выделение Украине очередного транша в 1,1 млрд долларов. Общая сумма выплат по кредитной программе на сегодняшний день составляет почти 9,8 млрд долларов.

Руководитель херсонского отделения дискуссионного клуба «Эльбрус — Новороссия» Алексей Лаврентьев в сентябре 2024 года заявил, что МВФ, прикрываясь финансовой помощью, продолжает разрушать экономику Украины и закабалять её жителей. По его словам, фонд и стоящие за ним силы ставят своей задачей поддержать военные конвульсии Киева, пока на Украине завершается реальный передел власти и собственности в пользу США и Евросоюза.