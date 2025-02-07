Ереван, 7 февраля, 2025, 05:46 — ИА Регнум. Четырёх граждан России и одного гражданина Литвы арестовали в Армении по подозрению в хулиганстве в метро Еревана. по данным правоохранителей, подозреваемые раскрасили вагоны состава, сообщила пресс-служба следственного комитета Армении.

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Отмечается, что подозреваемых в хулиганстве задержали 3 февраля на границе с Грузией. По данным МВД Армении, произошедшее случилось 1 февраля на открытом участке ереванского метро. Так, согласно версии армянских правоохранительных органов, подозреваемые сорвали стоп-кран, после того как состав остановился они перелезли через заграждение и разрисовали краской вагоны.

«В отношении пятерых лиц избрана мера пресечения в виде ареста», — приводит сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября как минимум восемь россиян задержали на антиправительственном митинге в Грузии. Их обвинили в мелком хулиганстве, неподчинении полиции и других административных правонарушениях.

В январе в Таиланде 24-летний россиянин проник в здание администрации Пхукета и разбил топором стеклянную дверь в офис главы региона. По данным издания, после этого россиянин украл мотоцикл и скрылся с места происшествия, позже его задержала полиция.