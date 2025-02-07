Москва, 7 февраля, 2025, 05:16 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) стали более эффективно противостоять англо-французским крылатым ракетам Storm Shadow и тактическим баллистическим ракетам ATACMS. Об этом рассказал председатель Военно-научного комитета ВС РФ — замначальника Генштаба генерал-полковник Василий Трушин.

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«Благодаря работе российских учёных и инженеров удалось достичь существенного прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, которая, несмотря на активное применение противником средств РЭБ, сегодня составляет не менее 90 процентов. Другим ярким примером стали исследования, позволившие нашим средствам ПВО более эффективно противостоять западным ракетам типа Storm Shadow и ATACMS, а также сбивать вражеские беспилотники в более широком диапазоне высот и скоростей», — приводит слова Трушина издание «Красная звезда».

Помимо этого, Трушин рассказал, что доля исследований, проводимых ВС РФ и непосредственно направленных на обеспечение СВО, сегодня достигает 65–70%. Замначальника Генштаба ВС РФ подчеркнуло, что результаты исследований и наработки интенсивно внедряются в ВС РФ. По словам Трушина, благодаря работе российских учёных и инженеров удалось достичь эффективность высокоточных средств поражения сегодня составляет не менее 90%.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения лауреатов премии главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год 6 февраля заявил, что российским учёным предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, превосходящие зарубежные аналоги.Путин подчеркнул, что российским учёным приходится прокладывать свой путь в науке в сложное время. Глава государства уточнил, что такие решения должны дать технологическое лидерство в ключевых перспективных областях России, которой также необходимы научные открытия, изобретения и реальный научный вклад в достижение национальных целей развития.

Путин в ноябре 2023 года на коллегии Минобороны назвал российские системы ПВО лучшими в мире. По его словам, ни одна армия в мире не имеет такого опыта ведения современной вооружённой борьбы, как российская.