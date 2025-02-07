Вашингтон, 7 февраля, 2025, 05:14 — ИА Регнум. Доступ к конфиденциальным данным американцев Департамента государственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, намерены оспорить в суде генеральные прокуроры 13 американских штатов. Об этом 6 января сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на коллективное заявление, которое опубликовала генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Уточняется, что речь идёт о доступе к федеральным платежным системам, содержащим конфиденциальную личную информацию американских граждан.

«Будучи богатейшим человеком в мире, Илон Маск не привык, чтобы ему говорили «нет», но в нашей стране нет никого, кто был бы выше закона. У президента нет власти предоставлять нашу частную информацию тому, кого он для этого выберет», — подчёркивается в заявлении генпрокуроров.

Президент США Дональд Трамп также не может прекратить федеральные выплаты, одобренные конгрессом, отметили прокуроры. Под заявлением вместе с Джеймс подписались генеральные прокуроры Аризоны, Калифорнии, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Мэна, Мэриленда, Миннесоты, Невады, Нью-Джерси, Род-Айленда и Вермонта.

На сегодняшний день неизвестно, когда прокуроры намерены подать исковое заявление.

Ранее ИА Регнум сообщало, что деятельность главы департамента эффективности Государственного управления США (DOGE) Илона Маска вызывает раскол в окружении президента Дональда Трампа. Источник, лично знакомый с президентом США, заявил, что Маск слишком много на себя берёт, и что в какой-то момент это может привести к конфликту.

20 января Маск вступил на пост главы DOGE. Он назвал своё назначение «угрозой для бюрократии» и заверил, что обнародует имена «лидеров по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.

3 февраля газета Politico заявила, что работа Маска в администрации Трампа — настоящий кошмар. Отмечается, что наибольшую обеспокоенность вызвало решение о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID) и взятии под контроль центральной платёжной базы данных американского минфина.

Кроме того, DOGE выявило, что ранее министерство финансов одобряло перечисление платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам. Высокопоставленный чиновник минфина США Дэвид Лебрик покинул свой пост после конфликта с представителями команды Маска из-за доступа к конфиденциальным платёжным системам.