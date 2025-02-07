Гдыня, Польша, 7 февраля, 2025, 04:47 — ИА Регнум. Власти Польши обязали руководство порта Гдани убрать российский танкер "Хатанга" из его акватории, который находится там с 2017 года. Об этом сообщило министерство инфраструктуры Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

"Согласно решению директора Морского управления в Гдыне, администрация Гдыньского порта обязана убрать российское судно "Хатанга", которое стоит в порту с 2017 года. Судно угрожает безопасности судоходства и выведено из эксплуатации", - написала пресс-служба министерства в соцсети Х (бывший Twitter).

На выполнение предписания у порта есть три месяца. Помимо этого, управление потребовало от судовладельца возместить убытки за период стоянки танкера в акватории.

Судно было задержано в 2017 году из-за непрохождения госконтроля. Владельцем судна являлся Мурманское морское пароходство, однако в 2020 было признано банкротом.

Как передавало ИА Регнум, посол России в Польше Сергей Андреев 4 февраля сообщил, что польские власти планируют снова изъять российскую недвижимость. По его словам, Варшава не признаёт собственностью РФ несколько объектов на территории республики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Россия обязательно примет все возможные ответные меры, если власти Польши решат изъять в стране российскую недвижимость.

В Варшаве 29 апреля 2023 года силовики ворвались в здание школы при посольстве России, выломав двери. Власти города потребовали освободить здание и закрыли в него доступ.