Вашингтон, 7 февраля, 2025, 04:28 — ИА Регнум. Сокращение штата Агентства США по международному развитию (USAID) в 30 с лишним раз — с нынешних 10 тыс. человек по всему миру до 294 планирует администрация президента США Дональда Трампа. Об этом 6 февраля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум USAID

«В пятницу, 7 февраля 2025 года, в 23:59 (по восточному стандартному времени) весь персонал USAID, нанятый напрямую, будет отправлен в административный отпуск по всему миру», — уточняется в заявлении на сайте USAID.

Отмечается, что часть сотрудников USAID уже получила уведомления об увольнении. На местах останется лишь часть сотрудников «отвечающих за критически важные функции, основное руководство и специально назначенные программы».

Сотрудникам агентства, находящимся за рубежом, оплатят возвращение в США и предложат работу в Госдепартаменте, если они подадут соответствующее заявление в течение 30 дней. Кроме того, будут рассмотрены в индивидуальном порядке случаи, связанные с личными и семейными обстоятельствами, а также с опасениями по поводу личной безопасности.

По данным Исследовательской службы Конгресса (CRS), штат USAID насчитывает более 10 000 сотрудников, из которых около двух третей работают за рубежом. Агентство имеет более 60 представительств в странах и регионах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил руководитель Госдепартамента США Марко Рубио, Соединённые Штаты продолжат предоставлять международную помощь, но только в случаях, если это будет иметь смысл и отвечать национальным интересам.

Как указано в расследовании проекта WikiLeaks, который специализируется на публикации конфиденциальной информации, порядка 90% всех украинских СМИ получили финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID).

2 февраля американский бизнесмен Илон Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск объявил о начале ликвидации USAID.

4 февраля пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт рассказала о некоторых проектах USAID. В частности, она отметила, что на программу по расширению расового и иного разнообразия, равенства и инклюзивности в Сербии ушло из бюджета $1,5 млн, на постановку трансгендерной (ЛГБТ — признано экстремистским движением в РФ и запрещено) оперы в Колумбии — $47 тыс., на выпуск в Перу комиксов о трансгендерах — $32 тыс.