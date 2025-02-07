Вашингтон, 7 февраля, 2025, 03:53 — ИА Регнум. Межведомственную группу, которая занималась розыском активов российского бизнеса за рубежом и пресечением обхода санкций против России распустила назначенная президентом США Дональдом Трампом генеральный прокурор Пэм Бонди. Об этом 6 февраля сообщается в подписанном генпрокурором меморандуме, пишет Reuters.

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"Целевая группа KleptoCapture, министерская группа по борьбе с клептократией и программа по возвращению активов клептократии должны быть ликвидированы", - указано в документе, который Бонди подписала в первый же день вступления в должность.

Работавших в группе сотрудников перераспределят в подразделения по борьбе с наркокартелями и международной преступностью. Бонди пояснила, что ресурсы, которые сейчас направляются на обеспечение соблюдения санкций и арест активов российских бизнесменов, перенаправят на противодействие картелям. Кроме того, генпрокурор распустила целевую группу, занимавшуюся борьбой с иностранным влиянием на выборы в США.

Бонди является давним союзником Трампа, она защищала его во время многочисленных судебных разбирательств, в том числе в в деле о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс. Она первой в команде юристов Белого дома подняла тему коррупционных схем, в которые был вовлечён Хантер Байден, сын экс-президента США Джозефа Байдена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что минюст США заморозил 2 млрд долларов, которые Россия направила на счета в американском JPMorgan. Средства должны были пойти на строительство АЭС «Аккую» в Турции, которую возводят совместно с «Росатомом».

Глава Минфина Антон Силуанов ранее отметил, что Россия в ответ на действия Запада с её замороженными активами использует доходы от активов этих стран, направляя средства для развития и поддержки своих регионов.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что попытки Запада изъять замороженные российские активы являются воровством и не останутся безнаказанными.