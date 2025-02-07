Москва, 7 февраля, 2025, 03:50 — ИА Регнум. Россиян могут оштрафовать за приобретение машины у иностранных граждан за наличные, предупредил юрист Сергей Радько.

Дарья Драй ИА REGNUM

Как пояснил Радько, данные о постановке автомобиля на учёт в Госавтоинспекции поступают в налоговую службу после покупки машины.

«При проверке сделки выясняется, что машина приобретена у иностранного гражданина. Это указывается и в договоре, и в паспорте транспортного средства. При этом российский покупатель денег со своих банковских счетов никуда не переводил. А в договоре и акте приёма-передачи авто стоит четкая сумма, и деньги переданы. И вот за это цепляются налоговики», — приводит слова Радько «Российская газета».

Отмечается, что штраф может составлять от 20 до 40% от стоимости покупки.

Как передавало ИА Регнум, в январе депутаты Госдумы от ЛДПР предложили повысить размер штрафа для водителей тихоходных транспортных средств с максимальной скоростью 30 км/ч, не обозначающих автомобили специальной наклейкой.

В конце января Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, согласно которому страховые компании могут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги».

С 1 января 2025 года штрафы для россиян за нарушение Правил дорожного движения были существенно повышены. В среднем плата выросла в полтора раза.