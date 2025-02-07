Москва, 7 февраля, 2025, 03:20 — ИА Регнум. Подготовку программы восстановления приграничных районов Курской области, пострадавших от нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ), необходимо начать немедленно. Об этом 6 февраля заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

В четверг, 6 февраля, врио главы региона встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и главой Минстроя Иреком Файзуллиным.

«Проговорили параметры будущей программы по восстановлению приграничья, утраченного жилья и инфраструктуры. Президентом поддержан наш подход. Определено, что запускать подготовку программы (необходимо. — Прим. ред.) уже немедленно», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

По словам врио главы региона, программу восстановления необходимо определить и утвердить в текущем, 2025 году.

Одной из задач Хинштейн обозначил строительство новых коттеджных поселков и малоэтажных домов, а также обеспечение их необходимой инфраструктурой. Помимо этого, Хинштейн указал на необходимость запустить строительство коттеджных поселков и строительство домов, стоимость которых изначально будет привязана к показателям Минстроя (88 тыс. рублей за метр).

Как передавало ИА Регнум, правительство РФ в октябре 2024 года выделило на выплаты пострадавшим в Курской области дополнительно более 3,2 млрд рублей. Также было принято решение увеличить размер компенсации с 75 тыс. до 150 тыс. рублей.

Кроме того, в Курской области в декабре начали выдавать сертификаты на жильё жителям, которым пришлось покинуть свои дома из-за вторжения украинских войск в приграничные районы. Региону на эту программу выделили 14 млрд рублей.

Хинштейн 5 февраля сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что выплаты в размере 150 тыс. рублей в качестве компенсации за утрату имущества получили около 112 тыс. жителей приграничных районов Курской области. Врио главы области также отметил, что назначенной суммы компенсации недостаточно, и предложил повысить размер выплат. Президент поддержал инициативу.