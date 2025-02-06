Вашингтон, 7 февраля, 2025, 02:59 — ИА Регнум. Указ о сокращении тысяч сотрудников министерства здравоохранения готовит администрация Белого дома. Об этом 6 февраля пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Matt H. Wade Белый дом, США

Уточняется, что сокращения коснутся сотрудников Управления по контролю за качеством продуктов и лекарств (FDA), а также Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и других учреждений здравоохранения.

«Чиновникам приказано подготовить списки сотрудников, которые играют важную роль в ведомстве и должны быть сохранены, и сотрудников, которыми можно пожертвовать», — поясняет издание.

Предполагается, что указ о массовом увольнении может быть подписан уже на следующей неделе. Отмечается, что есть вероятность, что Белый дом откажется от реализации этих планов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение президента США Дональда Трампа уволиться по собственному желанию взамен на щедрое выходное пособие.

Уточняется, что предложение уволиться по собственному желанию получили около двух миллионов госслужащих. Им обещали выплатить пособие, равное заработной плате за восемь месяцев. При этом в тексте соглашения предусмотрен отказ от всех юридических претензий со стороны сотрудника.

Президент США Трамп и его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц начали процесс масштабной реорганизации Совета национальной безопасности (СНБ), временно отстранив около 160 сотрудников. Реформа направлена на создание максимально «эффективной и упрощённой» структуры СНБ и коснётся прежде всего специалистов, занимавшихся вопросами контртерроризма и пришедших из Госдепартамента, ФБР и ЦРУ.

После вступления Трампа в должность президента США все чиновники, которые в Пентагоне отвечали за взаимодействие с Украиной или координацию вопросов, связанных с помощью Киеву, отстранены либо уволены.